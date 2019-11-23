SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Rahmi Turan o ismi açıkladı!
İtalya Serie A

Antonio Conte’den futbolcularına seks önerisi!

Inter teknik direktörü Antonio Conte, futbolcularına cinsel hayatları hakkında verdiği önerileri anlattı.

SKOR DIŞ HABER 23 Kasım 2019 11:30

Sezon başında İtalya Serie A takımlarından Inter’in başına geçen Antonio Conte, futbolcularını cinsel hayatları konusunda uyardığını söyledi. Fransa’nın L’Equipe gazetesine konuşan 50 yaşındaki teknik adam, sezon içinde futbolcuların cinsel hayatlarının, futbollarını etkilediğini iddia etti.

Futbolcularını fazla seks yapmamaları konusunda uyardığını anlatan Antonio Conte “Sezon devam ederken futbolcularıma seks süresini kısa tutmalarını, çok fazla seks yapmamalarını ve yapacakları zaman minimum efor harcamaları konusunda uyarırım. Yani seks yaparken partnerinizin üstte olmasını tercih etmelerini söylerim. Futbolcularıma ayrıca eşleriyle seks yapmalarını öneririm çünkü diğerleri daha fazla efor gerektiriyor” dedi.

Inter’în başında başarılı bir performansa imza atan Antonio Conte, İtalya Serie A’da 12 hafta geride kalırken takımını Juventus’un 1 puan gerisinde ikinci sıraya yerleştirdi.

Son güncelleme 11:39 | 23 Kasım 2019
conte İNTER
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
12 6 22
2 Sivasspor
11 6 21
3 Fenerbahçe
11 6 20
4 Trabzonspor
11 5 19
5 Alanyaspor
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Denizlispor
Bugün - 15:00
-
Caykur Rizespor
Ankaragücü
Bugün - 17:30
-
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR