Antonio Conte’den futbolcularına seks önerisi!

Sezon başında İtalya Serie A takımlarından Inter’in başına geçen Antonio Conte, futbolcularını cinsel hayatları konusunda uyardığını söyledi. Fransa’nın L’Equipe gazetesine konuşan 50 yaşındaki teknik adam, sezon içinde futbolcuların cinsel hayatlarının, futbollarını etkilediğini iddia etti.

Futbolcularını fazla seks yapmamaları konusunda uyardığını anlatan Antonio Conte “Sezon devam ederken futbolcularıma seks süresini kısa tutmalarını, çok fazla seks yapmamalarını ve yapacakları zaman minimum efor harcamaları konusunda uyarırım. Yani seks yaparken partnerinizin üstte olmasını tercih etmelerini söylerim. Futbolcularıma ayrıca eşleriyle seks yapmalarını öneririm çünkü diğerleri daha fazla efor gerektiriyor” dedi.

Inter’în başında başarılı bir performansa imza atan Antonio Conte, İtalya Serie A’da 12 hafta geride kalırken takımını Juventus’un 1 puan gerisinde ikinci sıraya yerleştirdi.