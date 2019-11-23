Alexandru Epureanu: Galatasaray’a karşı çok zor

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Başakşehir’de savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray’ın sahasında oynamanın zorluğuna dikkat çeken Epureanu, “Kendi performansımla ilgili yorum yapmak istemiyorum, takımın genel performansı önemli. Galatasaray gibi bir takıma karşı evinde ve böyle bir taraftarın önünde oynamak çok zor. Buraya gelen takımlar, bu taraftar karşısında sıkıntı yaşıyor” dedi.

3 puanın kendilerine moral olarak çok iyi döndüğünün altını çizen tecrübeli savunmacı, “Kazanırsak, maç fazlasıyla lider olacaktık. Bu yüzden bizim için kazanmak çok önemliydi. Şimdi önümüze bakacağız ve galibiyetlere devam etmeliyiz” diyerek sözlerini noktaladı.