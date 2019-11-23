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Alexandre Lacazette Arsenal’i ipten aldı!
İngiltere Premier Lig

Alexandre Lacazette Arsenal’i ipten aldı!

İngiltere Premier Lig'i 13. haftasında son sıralarda yer alan Southampton'ı ağırlayan Arsenal, 90+6'da Alexandre Lacazette ile bulduğu golle 1 puanı kurtarabildi.

23 Kasım 2019 20:14

İngiltere Premier Lig’de 13. hafta maçında Arsenal ile Southampton karşı karşıya geldi. Emirates’te oynanan maçta Southampton galibiyeti kaçırdı ve Arsenal’in 90+6’da gelen golüyle mücadele 2-2 berabere bitti.

Southampton 8. dakikada Danny Ings’in golüyle 1-0 öne geçti. Arsenal ise 18’de skoru 1-1 yaptı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Southampton adına penaltı kullanan James Ward-Prowse, kaleci Bernd Leno’ya takıldı. Ancak Leno’dan seken topa koşan James Ward-Prowse golünü atarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Southampton ligde 7 hafta sonra galibiyet almaya hazırlanırken, Alexandre Lacazette 90+6. dakikada yeniden sahneye çıktı ve attığı golle maçın 2-2 bitmesini sağladı.

Bu beraberliğin ardından 5 haftadır kazanamayan Arsenal, 18 puana ulaştı. Southampton da puanını 9’a yükseltti.

İngiltere Premier Lig’de gelecek hafta Arsenal, Norwich City’ye konuk olacak. Southampton, Watford’u ağırlayacak.

Son güncelleme 20:14 | 23 Kasım 2019
Alexandre Lacazette arsenal ingiltere premier lig Southampton
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
12 6 22
2 Istanbul Basaksehir
12 6 22
3 Sivasspor
11 6 21
4 Fenerbahçe
11 6 20
5 Alanyaspor
11 5 19
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