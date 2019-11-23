Abdullah Avcı’nın o istatistiğe yorumu: ‘Güzel! Umarım devam eder…’

Beşiktaş’ın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, takımının ekim ayından beri beş büyük Avrupa ligi ve Süper Lig’de en az gol yiyen takım olduğunun hatırlatılması üzerine “Güzel! Umarım devam eder” yorumunu yaptı.
Avcı karşılaşmayı ise şöyle değerlendirdi: “Konyaspor ile maç oynamak zor. Maça daha konsantre başlamalıyız. İkinci yarı pozisyon vermedik. 6 maçta 1 gol yedik, yeterli değil. Hala oyun anlamında üzerine koymalıyız. Kazanarak bunu hızlandıracağız. Bu deplasmanda kazanmak mutluluk verici.”
Deneyimli çalıştırıcı bu sezon eleştirilerin odağında yer alan Adem Ljajic hakkında ise, “Adem, bizim oyunumuzda çok önemli. Onu hep gol ve asistle değerlendiriyoruz. Ancak Ljajic bugün çok iyi şeyler yaptı. Oğuzhan Özyakup da kısa sürede iyi işler yaptı. Kulübenin de yüksek enerjisi ve katkısı var. İnşallah böyle devam eder” dedi.