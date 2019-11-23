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12 Dev Adam 3. torbada
Milli Takımlar

12 Dev Adam 3. torbada

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimine Türkiye 3. torbadan katılacak.

23 Kasım 2019 12:03

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi öncesinde takımların yer alacağı torbalar belli oldu. FIBA’dan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın da yer aldığı 16 ekibin katılacağı kura çekimi öncesinde torbalar, dünya sıralaması doğrultusunda belirlendi.

Milli takım, kura çekimine Hırvatistan, Slovenya ve Porto Riko ile 3. torbadan katılacak.  Kura çekimi, 27 Kasım Çarşamba günü İsviçre’nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde yapılacak.

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020’de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Eleme maçları sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı kazanacak.

Kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbalar şu şekilde:

1. torba: Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Rusya

2. torba: Çekya, Brezilya, İtalya, Polonya

3. torba: Hırvatistan, Türkiye, Slovenya, Porto Riko

4. torba: Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Kanada

5. torba: Yeni Zelanda, Meksika, Çin, Güney Kore

6. torba: Angola, Tunus, Senegal, Uruguay

Son güncelleme 12:03 | 23 Kasım 2019
12 dev adam 2020 tokyo olimpiyat oyunları FIBA
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