Tofaş’tan öğretmenlere jest

ING Basketbol Süper Ligi'nde 23 Kasım'da evinde Beşiktaş Sompo Sigorta ile karşılaşacak olan Tofaş, öğretmenleri maça davet ediyor.
24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte, salon gişesinden kimliklerini gösterecek olan öğretmenler mücadeleyi ücretsiz bir şekilde seyretme şansına sahip olacak. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.
9. HAFTA YARIN BAŞLIYOR
Öte yandan ING Basketbol Süper Ligi’ne 9. hafta heyecanı yarın, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılışında Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol’u ağırlayacak. Galatasaray Ormanspor’u, Fenerbahçe de Darüşşafaka’yı konuk edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji’yle deplasmanda oynayacak.
Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı şöyle:
Yarın
13.00 Gaziantep Basketbol – Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
15.15 TOFAŞ – Beşiktaş Sompo Sigorta
17.30 Türk Telekom – Bandırma BK
24 Kasım Pazar
13.00 Afyon Belediyespor – Pınar Karşıyaka
15.15 Galatasaray – OGM Ormanspor
17.30 İTÜ Basket – Bursaspor
20.00 Fenerbahçe Beko – Darüşşafaka
25 Kasım Pazartesi
20.00 Bahçeşehir Koleji – Anadolu Efes