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Tofaş’tan öğretmenlere jest
Süper Ligi

Tofaş’tan öğretmenlere jest

Hafta sonu oynanacak olan Tofaş - Beşiktaş Sompo Sigorta maçını öğretmenler ücretsiz izleyecek.

22 Kasım 2019 10:53

ING Basketbol Süper Ligi'nde 23 Kasım'da evinde Beşiktaş Sompo Sigorta ile karşılaşacak olan Tofaş, öğretmenleri maça davet ediyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte, salon gişesinden kimliklerini gösterecek olan öğretmenler mücadeleyi ücretsiz bir şekilde seyretme şansına sahip olacak. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.

9. HAFTA YARIN BAŞLIYOR

Öte yandan ING Basketbol Süper Ligi’ne 9. hafta heyecanı yarın, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılışında Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol’u ağırlayacak. Galatasaray Ormanspor’u, Fenerbahçe de Darüşşafaka’yı konuk edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji’yle deplasmanda oynayacak.

Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Gaziantep Basketbol – Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

15.15 TOFAŞ – Beşiktaş Sompo Sigorta

17.30 Türk Telekom – Bandırma BK

24 Kasım Pazar

13.00 Afyon Belediyespor – Pınar Karşıyaka

15.15 Galatasaray – OGM Ormanspor

17.30 İTÜ Basket – Bursaspor

20.00 Fenerbahçe Beko – Darüşşafaka

25 Kasım Pazartesi

20.00 Bahçeşehir Koleji – Anadolu Efes

Son güncelleme 11:04 | 22 Kasım 2019
tofaş
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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