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Süper Lig güncel puan durumu: Lider değişti!
Süper Lig

Süper Lig güncel puan durumu: Lider değişti!

Süper Lig'de oynanan 12. hafta açılış maçında Galatasaray Başakşehir karşı karşıya geldi. Başakşehir sahadan üç puan ile ayrılarak lider koltuğunu maç fazlasıyla Sivasspor'da devraldı. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve hafta maç programı...

22 Kasım 2019 22:51

12. hafta maçları Galatasaray Başakşehir ile başladı. Kritik öneme sahip maçta gülen taraf 1-0’lık skorla Başakşehir oldu. Üç puanı hanesine yazdırmayı başaran Başakşehir aynı zamanda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna da oturarak haftaya lider başladı. İşte Süper Lig puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 12. HAFTADA KALAN MAÇLAR

  • Denizlispor – Çaykur Rizespor
  • Ankaragücü – Trabzonspor
  • Konyaspor – Beşiktaş
  • Kayserispor – Sivasspor
  • Kasımpaşa – Gençlerbirliği
  • Alanyaspor – Göztepe
  • Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe
  • Antalyaspor – Gaziantep FK

 

Son güncelleme 22:55 | 22 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
12 6 22
2 Sivasspor
11 6 21
3 Fenerbahçe
11 6 20
4 Trabzonspor
11 5 19
5 Alanyaspor
11 5 19
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Bugün - 20:30
0
-
1
Istanbul Basaksehir
Denizlispor
Yarın - 15:00
-
Caykur Rizespor
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