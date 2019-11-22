Süper Lig güncel puan durumu: Lider değişti!

12. hafta maçları Galatasaray Başakşehir ile başladı. Kritik öneme sahip maçta gülen taraf 1-0’lık skorla Başakşehir oldu. Üç puanı hanesine yazdırmayı başaran Başakşehir aynı zamanda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna da oturarak haftaya lider başladı. İşte Süper Lig puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 12. HAFTADA KALAN MAÇLAR