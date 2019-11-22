Son dakika | Galatasaray’da büyük şok! Luyindama ameliyat olacak…

Galatasaray’da üst üste yaşanan sakatlıkların ardından durumu en çok merak edilen isimlerin başında gelen Christian Luyindama’dan kötü haber geldi. Sarı kırmızılılar milli maçta sakatlanan tecrübeli stoper için resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

İŞTE GALATASARAY’DAN YAPILAN O AÇIKLAMA:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır.

”7 AYDA TEDAVİ EDİLİR”

Kulüp doktoru Yener İnce, Lyundama’nın sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal. Luyindama’nın 2-3 hafta içinde ameliyat olması planlanıyor” ifadelerini kullandı.