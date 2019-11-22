SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Analiz haber… Hukuk camiası Cumhuriyet kararını tartışıyor
Son dakika | Galatasaray’da büyük şok! Luyindama ameliyat olacak…
Galatasaray

Son dakika | Galatasaray’da büyük şok! Luyindama ameliyat olacak…

Galatasaray'da büyük bir şok yaşanıyor... Sarı kırmızılılar milli maçta sakatlanan Christian Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcunun 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

22 Kasım 2019 13:00

Galatasaray’da üst üste yaşanan sakatlıkların ardından durumu en çok merak edilen isimlerin başında gelen Christian Luyindama’dan kötü haber geldi. Sarı kırmızılılar milli maçta sakatlanan tecrübeli stoper için resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

İŞTE GALATASARAY’DAN YAPILAN O AÇIKLAMA:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır.

”7 AYDA TEDAVİ EDİLİR”

Kulüp doktoru Yener İnce, Lyundama’nın sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal. Luyindama’nın 2-3 hafta içinde ameliyat olması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 13:10 | 22 Kasım 2019
galatasaray Luyindama sakatlık
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Bugün - 20:30
-
Istanbul Basaksehir
Denizlispor
Yarın - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR