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SON DAKİKA EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu
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SON DAKİKA EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu eşleşmeleri belirlendi.

22 Kasım 2019 14:49

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi’nde düzenlenen kura çekiminde, Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımın maç programı belirlendi.

Tek maç eleme usulu oynanacak play-off turunda, gruplarında 26 Mart 2020’de oynanacak yarı final maçını kazanan takımlar, 31 Mart 2020’de finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, EURO 2020 bileti alacak.

Gruplar ve eşleşmeler şöyle:

A Grubu:

Yarı final 1: İzlanda-Romanya

Yarı final 2: Bulgaristan-Macaristan

B Grubu:

Yarı final 1: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda

Yarı final 2: Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti

C Grubu:

Yarı final 1: İskoçya-İsrail

Yarı final 2: Norveç-Sırbistan

D Grubu:

Yarı final 1: Gürcistan-Belarus

Yarı final 2: Kuzey Makedonya-Kosova

A ve C gruplarında yarı final 2’yi geçen, B ve D gruplarında yarı final 1’i geçen taraf, grup finali maçına ev sahipliği yapacak.

Son güncelleme 15:37 | 22 Kasım 2019
avrupa şampiyonası uero 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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