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Samsunspor eski yöneticisi Fazlı Abdik silahla yaralama olayından dolayı firari
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Samsunspor eski yöneticisi Fazlı Abdik silahla yaralama olayından dolayı firari

Bir dönem Türk futboluna damga vuran Samsunspor eski yöneticisi Fazlı Abdik, bir süre önce karıştığı silahla yaralama olayının ardından firari olarak aranıyor.

22 Kasım 2019 11:52

Olay, yaklaşık 2 ay önce İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde bir benzin istasyonunun önünde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunduğu öğrenilen B.B.U. ile tartışan Abdik, iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla husumetlisine ateş açtı.

Bacağına isabet eden tek kurşunla yaralanan B.B.U. (MBB mutfağın sahibi Bayram Bahadır Uğur) olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 1 Ekim 2019’da saat 15.30’da yaşanan olayın ardından tedavi altına alınan B.B.U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GAZETECİYİ TEHDİT ETMİŞTİ

Yaklaşık 3 yıl önce de bir gazeteciyi tehdit ettiği ve tesislerden dışarı çıkarmak istediği öne sürülen Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, daha önce de taraftarları tesislerden kovmuştu. Meydana gelen silahla yaralama olayının ardından kaçtığı ve o günden bu yana görülmediği belirtilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Abdik’in izini polis ekipleri her yerde arıyor.

Son güncelleme 11:57 | 22 Kasım 2019
Fazlı Abdik Samsunspor
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