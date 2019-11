Okan Buruk: Çok iyi oynamadık ama…

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Buruk, sarı-kırmızılı takımla deplasmanda oynamanın zor olduğunu belirtip kendilerinin de çok iyi bir futbol sergilemediklerini ifade etti.

Buruk’un yaptığı açıklamalar şöyle;

“Tabi ki böyle bir atmosferde oynamak, böyle seyirci önünde oynamak her takım için çok zor. Maç öncesi düşüncemiz deplasman da olsa kazanmak için çıktık. Oyunun belirli bölümlerinde iyiydik ama üretme anlamında çok iyi olduğumuzu söyleyemem. Kendi kalitemizin altında işler yaptık.

Gol pozisyonunda İrfan’ın iyi pası Guldabarsen’in iyi kontrolü golü getirdi. Çok iyi oynamadık ama çok mücadele ettik. Rakibimizi iyi durdurduk. Çok zor maçtı. Oyuncular da psikolojik olarak iyi savaştılar. Taktisel olarak iyi işler yaptılar. Galatasaray’ı yenip 3 puan aldığımız için çok mutluyuz.

Her sene farklı takımlarda çalıştım. Bu sene Başakşehir ile iyi kadroya sahibim. Buradaki amacımız her maçı kazanmak. Maç maç gitmek istiyoruz. Her maçın farklı hikayesi var. Ben burada takımım adına çok mutluyum.

Fatih hoca benim için çok değerli bir isim. Galatasaray formasıyla çok büyük başarılara beraber imza attık. Fatih Terim’in kariyeri her teknik adama nasip olmaz. Ben 6-7 senedir teknik adamlık yapıyorum. Kupalar ve kazanmak her teknik direktör için önemli. İnşallah Şenol Güneş gibi, Fatih Terim gibi önemli işler yapan Türk teknik direktörler gibi başarılar elde ederiz. “