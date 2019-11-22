Mustafa Cengiz’den Falcao açıklaması! ‘Aptal değiliz!’

Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı'na seçim tartışmaları ve Radamel Falcao soruldu. Cengiz, Falcao'nun para için gelmediğini, Real Madrid'i geri çevirip sarı-kırmızılıları istediğini vurguladı: “Kariyerinin son dönemlerinde futbol tutkusunu yaşamak için geldi. Adımın hoparlörlerce değil taraftarlarca söylenmesini istiyorum diyerek geldi.”

‘İDMANSIZ KENDİNİ YORDU'

“Kendisini on binlerce kişinin karşıladığını gördü. İdmansız kendini çok yordu, kaleden top çıkardı ve aşilde ödem oluştu. Doktorlar, iki yıl daha oynaması için bu sorunun giderilmesi gerektiğini söyledi. Taraftardan sabır istiyorum. Falcao, sakat gelmedi. Kimse aptal değil biz de değiliz. Tüm futbolcuları sağlık testinden geçiririz. Bazıları gibi önce imzalayıp sonra teste sokmayız. Kulübün kuruşuna bile dikkat ederiz.”

DİVAN BAŞKANLIĞI ELEŞTİRİSİ

Başkan Cengiz, seçimi değil Galatasaray'ın sorunlarını düşündüğünü söyledi: “Mahkeme kararına bakmıyorum. Benim halletmem gereken konular var. İki yılda üç seçim; insaf! Zannedersiniz dev bir kaos var. Biz onurumuzla çekilmesini iyi biliriz… Divan kurulu üyeleriyle bir sorunum olamaz. Benim kastım divan başkanlığı kürsüsü. Bu makamın muhalefet gibi kullanılmasını doğru bulmuyorum.”