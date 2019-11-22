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İngiltere Premier Lig

‘Mourinho ve Zlatan’ı Tottenham’a istiyor!’

Jose Mourinho, adı Milan ile anılan Zlatan Ibrahimovic'i Tottenham Hotspur'a getirmeyi düşünüyor.

22 Kasım 2019 11:34

Jose Mourinho’nun Tottenham’da göreve başlamasının eski öğrencisi Zlatan Ibrahimovic’in de Londra’ya transfer olması gündeme geldi.

Ada basınında yer alan haberlerde, LA Galaxy’ye veda eden 38 yaşındaki forvetin yeni yılda bedelsiz olarak transfer edilebileceğini yazdı. 2016 yılında Mourinho, Ibrahimovic’i bonservis ödemeden Manchester United’a getirmişti.

Fernando Llorente yollarını ayıran ve Harry Kane’in yanına bir alternatif düşünen Tottenham, Avrupa’ya dönmeyi planlayan Ibrahimovic ideal isim olarak öne çıkıyor.

Daha önce Ibrahimovic’le iki kez birlikte çalışan Jose Mourinho, yetenekli oyuncunun Inter’den ayrıldığı dönemde büyük bir üzüntü yaşadığını gizlememişti.

Son güncelleme 12:18 | 22 Kasım 2019
mourinho Tottenham
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