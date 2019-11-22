Mourinho geri döndü! ‘O söylediklerim kovulmadan önceydi’

İngiltere Premier Lig’de Tottenham’ın başına geçen Jose Mourinho, düzenlediği ilk basın toplantısında yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı… Sivri diliyle ve hazır cevaplarıyla bilinen Mourinho’nun gazetecilere verdiği yanıtlar ‘Mourinho geri döndü’ yorumlarına neden oldu.

West Ham United ile oynayacakları mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mourinho verdiği cevaplarla İngiliz basınında gündem oldu.

Toplantıda bir İngiliz gazeteci, Portekizli teknik adama, ”4 yıl önce Chelsea’deyken asla Tottenham’a gitmem. Chelsea taraftarlarını çok seviyorum demiştiniz. Ne değişti?” sorusunu yöneltti.

Mourinho ise bu soruya karşılık olarak ”O söylediklerim kovulmadan önceydi” cevabını verdi. Tecrübeli teknik direktörün bu cevabı, salonda gülüşmelere neden oldu.

”BEN HİÇ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ KAYBETMEDİM”

Deneyimli teknik adam, Pochettino’nun ayrılmasında Tottenham’ın Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmesinin etkili olup olmadığı üzerine gelen soru üzerine de ”Bilmiyorum çünkü ben hiç Şampiyonlar Ligi finali kaybetmedim” cevabını verdi.

”YENİ HATALAR YAPACAĞIM”

Tottenham’a yeni bir felsefe getireceğini söyleyen Mourinho, “Yeni ve gelişmiş olduğumu düşünüyorum. Buna inanmak zorundayım. Her zaman boşta geçirdiğim bu 11 ayın zaman kaybı olmadığını düşündüm. Düşünmek, analiz etmek, hazırlanmak, bir şeyleri, önceden tahmin etmek. Bazı hatalar yaptığımı fark ettim. Aynı hataları tekrarlamayacağım. Yeni hatalar yapacağım” ifadelerini kullandı.

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