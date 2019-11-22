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Mbaye Diagne krizi büyüyor!
Süper Lig

Mbaye Diagne krizi büyüyor!

Galatasaray'dan kiralık olarak Belçika'nın Club Brugge takımına transfer olan Mbaye Diagne bir kez daha maç kadrosuna alınmadı ve bu duruma sosyal medyadan isyan etti.

22 Kasım 2019 06:59

Club Brugge’de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Mbaye Diagne, hocası Philippe Clement tarafından Oostende maçının kadrosuna alınmadı.

Kararının nedeni sorulan Clement, “Diagne, Charleroi ile oynadığımız hazırlık maçında oynadı, bu benim için bir idmandı. Paris maçında yaşadıklarımızı unutmadık. İdmanda kendini göstermesi lazım, bunu başarırsa tekrar dakika almaya başlayabilir” dedi.

MBAYE DIAGNE’DEN PAYLAŞIM GELDİ

Bu kararın ardından Mbaye Diagne bir paylaşım yaptı ve “İhtiyaç olsa bile beni kullanmamalarını kabul etmiyorum. Konuşmak için doğru zaman gelecek, sessizlik en iyi intikamdır” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’dan kiralık olarak Club Brugge’e kiralanan Senegalli golcü, Belçika’da 9 maçta 465 dakika süre aldı ve 4 gol attı.

Son güncelleme 07:04 | 22 Kasım 2019
belçika Club Brugge galatasaray Mbaye Diagne
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