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Mauricio Pochettino’dan duygusal veda!
İngiltere Premier Lig

Mauricio Pochettino’dan duygusal veda!

İngiliz ekibi Tottenham'da görevden alınan menajer Mauricio Pochettino'nun veda mesajı ortaya çıktı.

22 Kasım 2019 08:04

Tottenham’da görevine son verilen ve yerine Jose Mourinho’nun getirildiği Mauricio Pochettino’nun veda mesajı ortaya çıktı.

Mauricio Pochettino’nun yardımcı antrenörü Jesus Perez, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda Pochettino’nun taktik tahtasına yazdığı mesaj yer aldı. Arjantinli teknik adam vedasında “Hepinize çok teşekkürler. Size elveda demiyoruz. Her zaman kalbimizde olacaksınız” dedi.

İngiliz basınında; Pochettino’nun görevden alındığı salı günü yapılan antrenman sonrasında bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Son güncelleme 08:07 | 22 Kasım 2019
ingiltere jose mourinho Mauricio Pochettino Tottenham Hotspur
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