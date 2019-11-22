Maradona’nın istifası iki gün sürdü

Arjantin Süperliga ekiplerinden Gimnasia La Plata ile anlaşmasından iki ay sonra istifa eden Maradona, iki gün sonra görevine geri döndü. Gimnasia La Plata’nın başında 8 maça çıkan Maradona, takımının 5 maçtan mağlubiyetle ayrılmasına engel olamamıştı.

Eylül ayının başlarında Gimnasia'yı 24 takımlı ligde son sıradayken alan 59 yaşındaki Arjantin efsanesi, Aldosivi'ye 3-0 yenildikleri maçta sonra istifa ettiğini duyurmuştu. Kulüp başkanı Gabriel Pellegrino da ayrılığı “Maradona artık Gimnasia'nın teknik direktörü değil” açıklamasıyla duyurmuştu. Ancak Maradona, aldığı istifa kararından iki gün sonra vazgeçti. Sosyal medya hesabından geri döndüğünü açıklayan Maradona “Sonunda kulüp yönetimi ile aramızda olan sorunları giderdik. Umarım yöneticiler bana verdikleri sözleri tutarlar” ifadelerini kullandı.

Maradona, daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri 2. Lig takımları Al-Wasi ve Fujairah'ı da çalıştırmıştı.

Barcelona ve Napoli'nin eski forveti, Arjantin Milli Takımı'nı Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa, 4 yıl sonra da İtalya'da finale taşımıştı.