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Kayserispor’a kadın başkan adayı! Süper Lig’de bir ilk olacak…
Süper Lig

Kayserispor’a kadın başkan adayı! Süper Lig’de bir ilk olacak…

Süper Lig ekibi Kayserispor'da seçim kararı alınmasının ardından yapılan toplantıda Berna Gözbaşı'nın başkan adayı olmasına karar verildi. Gözbaşı seçilmesi halinde Süper Lig'deki ilk kadın kulüp başkanı olacak.

22 Kasım 2019 15:43

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor´da Hamdi Elcüman´ın seçim kararı almasının ardından, 30 Kasım´da gerçekleştirilecek genel kurulda, Berna Gözbaşı başkan adayı oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpte 3 yıldır görev yapan Berna Gözbaşı, seçilmesi durumunda Süper Lig´deki ilk kadın kulüp başkanı olacak.

Berna Gözbaşı daha önce yaptığı açıklamada, “Hayatımda bir çok yöneticilik görevi üstlendim. 2-3 yıldır da Kayserispor’da yöneticilik yapıyorum. Ancak kulüp başkanlığı hiç düşünmedim. Kayserispor başkanlığı yapma gibi bir hedefim, idealim yok. Ancak böyle bir durum oluşursa, memleketim için bu görevden geri duramam. Bugün her şey belli olacak. Öğleden sonra kesinleşecek. Zaten kamuoyu ile de paylaşırız” ifadelerini kullanmıştı.

Son güncelleme 16:22 | 22 Kasım 2019
Berna Gözbaşı kayserispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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