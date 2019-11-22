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İttifak Holding Konyaspor’da Ali Turan şoku!
Süper Lig

İttifak Holding Konyaspor’da Ali Turan şoku!

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan İttifak Holding Konyaspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Burnu kırılan takım kaptanlarından Ali Çamdalı'nın ardından diğer kaptan Ali Turan'ın da Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

22 Kasım 2019 20:03

İttifak Holding Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk edecek. Hafta içerisinde yapılan antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışması sonucu burnunda kırık oluşan ve ameliyat olan takım kaptanlarından Ali Çamdalı’dan sonra diğer kaptan Ali Turan’da Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Dün akşam yapılan antrenmanda kasığında ağrı hisseden Ali Turan antrenmanı yarıda bıraktı.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, “Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sol kasığında ağrı hisseden Ali Turan’ın yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda sol adduktor kasında 2’nci derece zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun rehabilitasyonunun yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir” denildi.

KONYASPOR’DA 4 EKSİK

Yeşil-beyazlı ekipte yarınki maçta kırmızı kart cezalısı Levan Shengelia ile sakatlıkları bulunan Ali Çamdalı ve Ali Turan forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve bir süredir de takımla antrenmanlara çıkan Hurtado’nun ise maç eksikliği olması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman tarafından maç kadrosuna alınmama ihtimalinin olduğu öğrenildi. 22 Kasım 2019 Beşiktaş`a coşkulu karşılama Beşiktaş, yarın oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı için Konya`ya geldi. Siyah-beyazlı kafile, havalimanında coşkuyla karşılandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:03 | 22 Kasım 2019
Ali Çamdalı ali turan beşiktaş İttifak Holding Konyaspor süper lig
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