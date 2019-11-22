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İrfan Can Kahveci: Hedefim Avrupa’ya gitmek
Süper Lig

İrfan Can Kahveci: Hedefim Avrupa’ya gitmek

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki yıldızı İrfan Can Kahveci, Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

22 Kasım 2019 22:51

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir’de golün pasını veren İrfan Can Kahveci, mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa konuştu.

Sakatlığını atlattıktan sonra ilk maçına çıkan İrfan, kendi performansını beğenmediğini söylese de hedefinin Avrupa olduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı;

“Aslında çok iyi oynamadım. Maça sol açıkta başladım. Kendi mevkime geçince daha iyi işler yapmaya başladım. Elimden geldiğinde iyi oynamaya çalıştım. Çok iyi oynadığımı söyleyemem. 41 maçtır yenilmeyen takımı yenmiş olduk.

Geçen sezona göre henüz ligin başı… Burada kritik maçlarda taraftar baskısı daha fazla oluyor. Bu maç sezonun başı olduğu için fazla baskı olmadı.

Çok çalışıp eksiklerimi gidermek istiyorum. Daha da iyi olacağım. Hedefim Avrupa’ya gitmek ve orada başarılı olmak.”

Son güncelleme 22:51 | 22 Kasım 2019
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