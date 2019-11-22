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Son Dakika: Tek gol her şeyi değiştirdi!
Gulbrandsen: Golü atınca tüm stat sustu!
Süper Lig

Gulbrandsen: Golü atınca tüm stat sustu!

Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı mağlup ettiği maçta tek golün sahibi Gulbrandsen, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

22 Kasım 2019 22:45

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ı deplasmanda yenerek 1-0’lık skorla 3 puan kazanan Medipol Başakşehir’de galibiyet golünü kaydeden Gulbrandsen, maç sonra yayıncı kuruluşa konuştu.

Gulbrandsen, Galatasaray taraftarını överken kendisi gol atınca tüm stadın sustuğunu belirtip şöyle konuştu;

“Galatasaray’a karşı kendi evinde oynamak zor. Seyirciler son ana kadar takımlarına destek veriyor. Böyle zor maçtan galip gelmek ve o golü atmak beni çok mutlu hissettir. Golü atmak müthiş bir duygu. Taraftarlar da maç boyunca susmadı. Ben golü atınca tüm stat sustu. Tarif edilemez bir duygu.”

Son güncelleme 22:45 | 22 Kasım 2019
Gulbrandsen Medipol Başakşehir süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
12 6 22
2 Sivasspor
11 6 21
3 Fenerbahçe
11 6 20
4 Trabzonspor
11 5 19
5 Alanyaspor
11 5 19
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