Gulbrandsen: Golü atınca tüm stat sustu!

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray’ı deplasmanda yenerek 1-0’lık skorla 3 puan kazanan Medipol Başakşehir’de galibiyet golünü kaydeden Gulbrandsen, maç sonra yayıncı kuruluşa konuştu.

Gulbrandsen, Galatasaray taraftarını överken kendisi gol atınca tüm stadın sustuğunu belirtip şöyle konuştu;

“Galatasaray’a karşı kendi evinde oynamak zor. Seyirciler son ana kadar takımlarına destek veriyor. Böyle zor maçtan galip gelmek ve o golü atmak beni çok mutlu hissettir. Golü atmak müthiş bir duygu. Taraftarlar da maç boyunca susmadı. Ben golü atınca tüm stat sustu. Tarif edilemez bir duygu.”