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Galatasaray’ın serisi sona erdi! Tam 41 maç sonra…
Süper Lig

Galatasaray’ın serisi sona erdi! Tam 41 maç sonra…

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın, Türk Telekom Stadı'ndaki 41 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ligde bu sezon 3. kez mağlup olan Galatasaray, 19 puanda kaldı.

22 Kasım 2019 22:54

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Galatasaray, ligde 41 maç sonra sahasında kaybetti. Sarı-kırmızılı takımın, Türk Telekom Stadı’nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmadan sonra elde ettiği 41 maçlık yenilmezlik serisi, Medipol Başakşehir müsabakasında sona erdi. Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasından önce sahasında çıktığı 41 lig maçında 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşamıştı. Sarı-kırmızılı takım, ligde 930 gün sonra Türk Telekom Stadı’ndan puan elde edemedi.

Ligde 3. kez yenildi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 9. haftada ise dış sahada Beşiktaş’a 1-0 yenilmişti. Süper Lig’in ilk 12 haftasında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 19 puanda kaldı. Karşılaşmayı kazanan Medipol Başakşehir ise puanını 22’ye çıkardı. 22 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Galatasaray 0-1 Medipol Başakşehir Galatasaray Başakşehir maçı ile Süper Lig`de 12. hafta heyecanı başladı. Kazananın zirveye oturacağı maçta gülen taraf 1-0`lık skorla Medipol Başakşehir oldu. Galatasaray ligde 41 maç sonra evinde mağlup oldu. Başakşehir 22 puanla maç fazlasıyla artık lider. Aslan`ın ise 19 puanı bulunuyor... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:01 | 22 Kasım 2019
galatasaray Medipol Başakşehir süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
12 6 22
2 Sivasspor
11 6 21
3 Fenerbahçe
11 6 20
4 Trabzonspor
11 5 19
5 Alanyaspor
11 5 19
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