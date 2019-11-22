Galatasaray’ın en zor 30 günü!

Liglere verilen Milli aranın ardından bugün kendi evinde Başakşehir’i konuk edecek olan Galatasaray, zorlu bir fikstüre girecek.

Hem lig hem Şampiyonlar Ligi’nde kritik karşılaşmalara çıkacak olan Cimbom, arada da Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 maç oynayacak. Başakşehir’in ardından yine evinde bu kez Club Brugge’u ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, daha sonra zorlu Trabzon deplasmanına çıkacak.

Tuzla önünde rotasyona gidip as oyuncularını dinlendirecek olan Terim, daha sonra 1 hafta içinde oynayacakları sırasıyla Alanya, PSG ve Ankaragücü maçlarından sonra yine Tuzla önünde yedeklere şans verecek.

Aslan, bu maçtan 4 gün sonra da İzmir’de Göztepe’ye konuk olacak. Toplamda 30 günde 9 maça çıkacak olan Galatasaray, neredeyse 3 günde 1 maç oynamış olacak. Sonrasında ise Antalya’yla TT Stadı’nda ilk yarının son mücadelesinde karşılaşacak.

SAKATLIKLAR ROTASYONU ENGELLİYOR

Sıkışık takvim arifesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i en çok düşündüren ise sakat oyuncularının fazlalığı… Radamel Falcao, Florin Andone ve Şener Özbayraklı’nın ardından Ryan Babel, Christian Luyindama ve Fernando Muslera’nın da Milli takımlarından sakatlanıp dönmesi tecrübeli çalıştırıcının elini güçleştirdi.

3 günde 1 maça çıkacak olan takımını dinlendirme planları yapan Terim’in, oynayabilecek durumda olan futbolcuların gerekirse devre arası boşluğunda tedaviye alınması talimatı verdiği ifade edildi.