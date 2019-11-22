Galatasaray Medipol Başakşehir maçı canlı yayın | GS Başakşehir canlı izle

Galatasaray Medipol Başakşehir canlı! Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ile Süper Lig’de 12. hafta heyecanı Türk Telekom Stadyumu’nda başlıyor. Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, yüksekliş çizgisindeki Başakşehir’i konuk ediyor. Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Aslan buna rağmen seyircisinin de desteğiyle üç puan alıp zirveye oturmak istiyor. Medipol Başakşehir de ev sahibi gibi kazanarak zirveye oturmanın peşinde. Galatasaray Medipol Başakşehir maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Galatasaray Medipol Başakşehir maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta.

GALATASARAY MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 20:30

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GALATASARAY MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GALATASARAY: Muslera, Donk, Ahmet, Marcao, Mariano, Nzonzi, Lemina, Emre Taşdemir, Feghouli, Ömer, Adem

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Aslan’da sakatlıklar can sıkıyor…

Sarı-kırmızılı takımda uzun süreli aşil tendonundan sakatlığı bulunan ve İspanya’da tedavi gören Radamel Falcao bir süre daha formasından uzak kalacak.

Milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera, Ryan Babel’in durumu maç saatinde belli olacak. Kritik maçta Muslera’nın oynaması bekleniyor. Christian Luyindama ise sezonu kapattı. Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Florin Andone’nin de sakatlıkları sürüyor.

Başakşehir’de eksik yok

Ligde 9 maçtır, Avrupa’da da üç maçtır yenilgi yüzü görmeyen turuncu-lacivertli takımda bu önemli mücadele öncesinde eksik bulunmuyor. Konuk ekipte takımın önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic iyileşti. İstanbul ekibinde cezalı futbolcu da bulunmuyor.

Galatasaray`da büyük şok! Luyindama ameliyat olacak... Galatasaray`da büyük bir şok yaşanıyor... Sarı kırmızılılar milli maçta sakatlanan Christian Luyindama`nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcunun 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. İlgili Haberi Oku