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Galatasaray, Harry Kewell’a plaket verdi
Süper Lig

Galatasaray, Harry Kewell’a plaket verdi

Galatasaray’ın eski futbolcusu Harry Kewell’a Başakşehir maçı öncesi hizmetlerinden ötürü plaket verildi.

22 Kasım 2019 20:46

Galatasaray'ın Avustralyalı eski futbolcusu Harry Kewell, sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki Başakşehir maçını izlemeye geldi. Kewell'a Galatasaray'a hizmetlerin ötürü maç öncesinde saha kenarında plaket verildi. Harry Kewell'a plaketi Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak takdim etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da Kewell'a yoğun sevgi gösterisinde bulunurken, eski futbolcularını tribünlere çağırdı. 41 yaşındaki Avustralyalı da taraftarların isteğini kırmadı ve tribünleri gezdi.

Kewell futbolu bıraktıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor.

Son güncelleme 20:46 | 22 Kasım 2019
galatasaray Harry Kewell süper lig
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