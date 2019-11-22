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Galatasaray Başakşehir özet! GS’nin yenilmezlik serisi sona erdi (MAÇ ÖZETİ)
Galatasaray

Galatasaray Başakşehir özet! GS’nin yenilmezlik serisi sona erdi (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig 12. hafta açılış maçında Galatasaray evinde ağırladığı Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Galatasaray böylece Süper Lig’de sahasında çıktığı son 41 lig maçında yenilmeme serisi sona erdi. İşte Galatasaray Başakşehir maç özeti...

22 Kasım 2019 22:27

Galatasaray Başakşehir maçı ile Süper Lig’de 12. hafta heyecanı başladı. İki takım da üç puana uzanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyordu ancak kazanan taraf Başakşehir oldu. Üç puan 78’de Gulbrandsen’in golüyle Başakşehir’in oldu. işte Galatasaray Başakşehir maçı özeti…

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR ÖZET İZLE

FATİH TERİM’DEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray'ın ligin 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Florin Andone sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemedi.

Teknik direktör Fatih Terim, turuncu-lacivertli takımla oynanan müsabakada bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Ryan Donk ve Ryan Babel'i görevlendirdi.

Galatasaray müsabakaya Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Mario Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Babel, Adem Büyük ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi ve Emre Mor oturdu.

Son güncelleme 22:27 | 22 Kasım 2019
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