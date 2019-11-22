Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? Zorlu maç hangi kanalda?

Galatasaray Medipol Başakşehir maçıyla Süper Lig’de 12. hafta açılacak. Galatasaray’da milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera, Ryan Babel ve Christian Luyindama'nın durumları belirsizliğini koruyor. Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Florin Andone'nin de sakatlıkları sürüyor. İşte Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta sorusunun cevabı…

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak mücaedleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

ASLAN SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.