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Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? Zorlu maç hangi kanalda?
Süper Lig

Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta? Zorlu maç hangi kanalda?

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de bugün 23. kez karşı karşıya gelecek. Son yılların güçlü ekibi Başakşehir, şampiyonluğun favori ekiplerinde Galatasaray’a konuk oluyor. Daha önce 23. kez karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde 11'ini Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı. İşte Galatasaray Başakşehir maçının saati ve kanalı...

22 Kasım 2019 12:25

Galatasaray Medipol Başakşehir maçıyla Süper Lig’de 12. hafta açılacak. Galatasaray’da milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera, Ryan Babel ve Christian Luyindama'nın durumları belirsizliğini koruyor. Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Florin Andone'nin de sakatlıkları sürüyor. İşte Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta sorusunun cevabı…

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak mücaedleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 23. randevuda

ASLAN SON 10 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.

Son güncelleme 12:25 | 22 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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Galatasaray
Bugün - 20:30
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Istanbul Basaksehir
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