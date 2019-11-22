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Floyd Mayweather geri dönüyor!
Boks

Floyd Mayweather geri dönüyor!

Boks dünyasının efsane isimleri arasında gösterilen Floyd Mayweather daha önce bıraktığını açıkladığı boks hayatına geri döneceğini açıkladı.

22 Kasım 2019 13:50

Boks dünyasının en ünlü isimleri arasında gösterilen Floyd Mayweather, sosyal medya hesabından hayranlarını heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Daha önce boksu bıraktığını açıklayan Amerikalı boksör, geri döneceğini duyurdu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Mayweather, boks eldivenleriyle ringdeki bir fotoğrafını paylaşarak, “2020'de emekliliği bırakıyorum” mesajını iletti.

Çıktığı toplam 50 maçta 50 galibiyet alan hiç kaybetmeyen ABD’li boksör, bunların 27'sini nakavtla kazanmıştı. Yüz milyonlarca dolar serveti bulunan Mayweather ayrıca paraya olan düşkünlüğü ve sık sık kazandığı paralarla poz vermesiyle tanınıyor.

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Coming out of retirement in 2020

Floyd Mayweather (@floydmayweather)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 13:52 | 22 Kasım 2019
Floyd Mayweather
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