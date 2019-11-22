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Fenerbahçe, Malatya maçına kilitlendi!
Süper Lig

Fenerbahçe, Malatya maçına kilitlendi!

Ligde 20 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’de teknik ekip ve oyuncular, milli aranın ardından sezona ve Yeni Malatyaspor maçına odaklandı. Ersun Yanal ve öğrencileri milli takım arasının ardından kritik Malatya deplasmanı için çalışmalarını sürdürüyor.

22 Kasım 2019 13:29

Kasımpaşa karşısında 3-2 kazanarak milli takım arasına moralli giren Fenerbahçe'de milli takımdan dönen oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte Isla dışında hazırlıklar eksiksiz devam ediyor.

Ersun Yanal ve oyuncular yaptıkları toplantılarda kritik maçın parolasını üç puan olarak belirledi. Takımda formayı ve şampiyonluk yarışını özlemiş futbolcuların da ortak hedefi, şampiyonluk yolunda 3 puanı daha haneye yazdırmak.

Takımdaki hırsın ve inancın liderlerinden olan Kaptan Emre Belözoğlu “Ligde 11 hafta geride kaldı ve ikinci sırada yer alıyoruz. Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya'da bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor. Rakibimiz her ne kadar zorlu bir takım olsa da biz Fenerbahçe'yiz. Sezon başında yakaladığımız, her maçta güçlenen bu inancı ve şampiyonluk havasını, Pazar günü sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum. Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Üç puanı alacağımızdan şüphem yok” dedi.

Fenerbahçe bu sezon 11 hafta geride kalırken, altı galibiyet ve iki beraberlikle toplamda 20 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Sarı lacivertlilerde Vedat Muriqi ve Max Kruse özel program dâhilinde çalışmalarını sürdürürken, Şilili Mauricio Isla ise Kasımpaşa maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.

Sarı lacivertlilerde kart sınırında bulunan oyuncu yok.

21 Kasım 2019 Fenerbahçe`de Yeni Malatyaspor hazırlıkları! Max Kruse ve Muriqi`nin son durumu... Süper Lig`in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor`a konuk olacak olan Fenerbahçe`de hazırlıklar devam ederken sakat futbolcular Vedat Muriqi ve Max Kruse özel program dahilinde çalıştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:31 | 22 Kasım 2019
emre belözoğlu Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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