Fenerbahçe altyapı futbolcularından örnek davranış!

İki ay önce Fenerbahçe Futbol Akademisi Mentoru Kemal Aslan’ın organizasyonuyla tüm genç takımların oyuncularından cüzi miktarda para toplanarak, sarı-lacivertli renklere gönül veren Nehir’e akülü tekerlekli sandalye alındı. Bugün, Nehir’i akülü tekerlekli sandalye ile karşılarında gören genç futbolcular duygu dolu anlar yaşadı. Sarı- lacivertli genç oyuncular ardından Nehir ile tanıştı.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve Futbol Akademisi Mentoru Kemal Aslan, genç takım futbolcularına, “Sizler bugün Nehir’i mutlu ettiniz, o da mutluluğunu paylaşmanız için buraya geldi” diyerek küçük taraftara oyuncular tarafından imzalanmış bir forma hediye etti.

‘Yüreğinize çok güzel bir tohum ekti…’

Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Serdar Dayat ise “Yapmış olduğunuz katkılar ile küçük kardeşinizi mutlu ettiniz. Katkılarınız şu anda küçük olabilir ama sizin yüreğinize çok güzel bir tohum ekti. Hayatınızın ilerleyen zamanlarınızda bu anı hep hatırlayacaksınız” dedi.

Ailesi ile birlikte Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Dereağzı Tesisleri’ne gelen Nehir, genç takım futbolcuları ile fotoğraf çektirdi. Fenerbahçe, Malatya maçına kilitlendi! Ligde 20 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de teknik ekip ve oyuncular, milli aranın ardından sezona ve Yeni Malatyaspor maçına odaklandı. Ersun Yanal ve öğrencileri milli takım arasının ardından kritik Malatya deplasmanı için çalışmalarını sürdürüyor. İlgili Haberi Oku