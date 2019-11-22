Fatih Terim’den mecburi değişiklikler!

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray’ın ligin 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Florin Andone sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemedi.

Teknik direktör Fatih Terim, turuncu-lacivertli takımla oynanan müsabakada bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Ryan Donk ve Ryan Babel’i görevlendirdi.

Galatasaray müsabakaya Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Mario Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Babel, Adem Büyük ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi ve Emre Mor oturdu.

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SAKATLIĞI OLAN 5 FUTBOLCU KADRODA YOK

Galatasaray’da sakatlığı bulunan 5 futbolcu, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.

Uruguay Milli Takımı’ndan bel ağrısı şikayetiyle dönen kaleci Muslera ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilen Luyindama müsabakada forma giyemedi.

Süper Lig’de Gaziantep FK müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilen Andone’nin yanı sıra aşil tendonundaki uzun süreli sakatlığı dolayısıyla İspanya’da tedavi gören Radamel Falcao ile tedavisine devam edilen Şener Özbayraklı maçın kadrosunda bulunmadı.

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LEMINA VE BABEL MAÇA YETİŞTİRİLDİ

Galatasaray’da sakatlıkları geçen Mario Lemina ve Ryan Babel, Medipol Başakşehir maçına ilk 11’de başladı.

Ülkelerinin milli takımlarından sakat dönen Lemina ve Babel, yapılan tedavilerle karşılaşmaya yetiştirildi.

OKAN KOCUK’UN İLK MAÇI

Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray’daki ilk resmi maçına çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim, sakatlığı bulunan Muslera’nın yerine kalede formayı sezon başında transfer edilen Okan Kocuk’a verdi.