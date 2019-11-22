Fatih Terim: Gemiyi Ocak ayına yanaştıracağız

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir’e sahasında yenilerek 41 maçlık serisini kaybeden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, zor bir rakibe karşı gol yiyene kadar iyi oynadıklarını ancak skoru bulamadıkları belirtti.

Galatasaray`ın serisi sona erdi! Tam 41 maç sonra... Süper Lig`in 12. haftasında Medipol Başakşehir`e 1-0 mağlup olan Galatasaray`ın, Türk Telekom Stadı`ndaki 41 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ligde bu sezon 3. kez mağlup olan Galatasaray, 19 puanda kaldı. İlgili Haberi Oku

Terim’in yayıncı kuruluştaki açıklamalar şöyle;

“Oyun geneline baktığımda Crivelli’nin, Okan’ın kurtardığı pozisyonu var. İkinci yarıda kaleyi tutan da gol oldu zaten. Gole kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum, yani kolay da bir takımla oynamıyoruz. Maalesef gol bulamayınca o heyecanı ve rahatlığı taşıyamıyorsunuz.

Gol itici güç olarak çok önemli bir şey. Golü bulmak önemli. Golden vazgeçtik, çıkarken kaptırdığımız toplardan yediğimiz gollerden birini daha gördük. Sahanın en iyilerinden Lemina’nın yaptığı hata bize kaybettirdi. Bir gün kaybedecektik, o gün bugünmüş demek ki.

Beklenilmedik sakatlıklar bizi başka şeylere mecbur ediyor tabi. Listeye yazdıklarımız var, yazmadıklarımız var. Şampiyonlar Ligi için de sıkışık durumdayız. Nzonzi de Club Brugge maçında sarı kart cezalısı… Brugge maçında daha çok eksiğiz. Şartlar ne olursa olsun gemiyi Ocak ayına yanaştıracağız.”

Buzlar eridi! Arda Turan, Fatih Terim`e sarıldı! Başakşehir`de yedekler arasında yer alan Arda Turan, maç öncesinde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim`in yanına gidip sarılıp, elini öptü. İlgili Haberi Oku

ARDA TURAN’IN ELİNİ ÖPMESİYLE İLGİLİ

Terim, milli takım döneminde arasının açıldığı Arda Turan’ın maçtan önce gelip elini öpmesiyle ilgili olarak karşılaşma sonu basın toplantısında konuştu.

Fatih Terim’in o anlar için sözleri şöyle;

“Açıkçası çok şaşırdım beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda’yı görür gibi oldum. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım Arda bu Arda.

Bu Arda adamın kalbine de girer gönlüne de girer. Milli takımdayken kadroya aldım ama gönlüme alamadım demiştim. O gün onu haketmişse bugün de bu söylediklerimi hak ediyor.”