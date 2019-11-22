Eintracht Frankfurt’tan alkışlanan hareket! Irkçılık ve ayrımcılığa karşı…

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt futbolda ayrımcılık ve ırkçılığa karşı mücadeleye dikkat çekmek amacıyla özel bir işe imza attı.

Hafta sonu sahasında Wolfsburg ile karşılaşacak Eintracht Frankfurt maça özel bir forma ile çıkacak. 14 farklı ulusal ülkenin bayraklarını taşıyan formada sponsor adının yazılı olduğu böyle küçültülecek. Formanın üzerinde yer alan bayraklar takım kadrosunda bulunan futbolcuların ülkelerini temsil ederken ‘platz für vielfalt’ (çeşitliliğe yer ver) yazısı ile dünyaya mesaj verilecek.

Frankfurt Ekinracht oyuncusu Kevin Trapp konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sporda bireyin kültürel geçmişinin önemsiz olduğuna inanıyorum. Aynı dili, futbolun dilini konuşuyoruz, bu nedenle birinin ten renginin veya dininin önemi yok. Bir tutkuyu paylaşıyoruz, ortak bir hedefimiz var” ifadelerini kullandı.