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Donk, Babel ve Ömer Bayram maç sonu özüre gitti ama…
Süper Lig

Donk, Babel ve Ömer Bayram maç sonu özüre gitti ama…

Galatasaray Telekom Stadı'nda 41 maç sonra yenildi, maç sonunda taraftarlar özür dilemeye gelen 3 oyuncuya tepki gösterdi.

22 Kasım 2019 22:54

Süper Lig’de 12. hafta Galatasaray – Başakşehir maçıyla başladı. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan taraf Başakşehir olurken iki tarafın da çok fazla etkili pozisyon yaratamadığı görüldü.

Başakşehir 78’de Gulbrandsen’in golüyle 3 puanı kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Ligde 41 maç sonra evinde mağlup olan Galatasaraylı oyuncular maç sonunda büyük üzüntü yaşarken kale arkası tribününe özür dilemeye giden Babel, Donk ve Ömer Bayram taraftarlar tarafından ıslıklandı.

19 puanda kalan Galatasaray maç fazlasıyla 6. sırada yer aldı.

22 Kasım 2019 Başakşehir yenilmezliğini 10 maça çıkardı Deplasmanda Galatasaray`ı 1-0 mağlup eden Başakşehir, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkarmış oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:57 | 22 Kasım 2019
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