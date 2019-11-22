Donk, Babel ve Ömer Bayram maç sonu özüre gitti ama…

Süper Lig’de 12. hafta Galatasaray – Başakşehir maçıyla başladı. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan taraf Başakşehir olurken iki tarafın da çok fazla etkili pozisyon yaratamadığı görüldü.

Başakşehir 78’de Gulbrandsen’in golüyle 3 puanı kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Ligde 41 maç sonra evinde mağlup olan Galatasaraylı oyuncular maç sonunda büyük üzüntü yaşarken kale arkası tribününe özür dilemeye giden Babel, Donk ve Ömer Bayram taraftarlar tarafından ıslıklandı.

19 puanda kalan Galatasaray maç fazlasıyla 6. sırada yer aldı.

Başakşehir yenilmezliğini 10 maça çıkardı Deplasmanda Galatasaray`ı 1-0 mağlup eden Başakşehir, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini de 10 maça çıkarmış oldu. İlgili Haberi Oku