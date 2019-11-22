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CANLI YAYIN: Asvel Lyon Fenerbahçe Beko canlı izle! Euroleague’de 10. hafta…
Euroleague

CANLI YAYIN: Asvel Lyon Fenerbahçe Beko canlı izle! Euroleague’de 10. hafta…

Fenerbahçe Beko Euroleague'de kötü gidişata dur demek için Lyon deplasmanına çıkıyor. Geride kalan 9 maçta 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe Beko'da maç tek hedef mutlak galibiyet. Karşılaşmayı izlemek isteyen basket severler için haberimizin içerisinde Asvel Lyon Fenerbahçe canlı izle bağlantısı bulunuyor.

22 Kasım 2019 21:49

Euroleague 10. haftada Fenerbahçe Lyon takımına konuk oluyor. Euroleague’de bu sezon sadece 2 galibiyt alan Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 519. maçına ASVEL karşısında çıkacak. Asvel Lyon Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda merak ediyor. Lyon Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

LYON FENERBAHÇE CANLI İZLE

LYON FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 10. Hafta mücadelesinde Asvel Lyon, Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek. 22 Kasım Cuma günü saat 22.45’te oynanacak olan mücadele Bein Sports Haber kanalından ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

Son güncelleme 21:49 | 22 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Istanbul Basaksehir
12 5 20
4 Galatasaray
12 5 20
5 Trabzonspor
11 5 19
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Bugün - 20:30
0
-
0
Istanbul Basaksehir
Denizlispor
Yarın - 15:00
-
Caykur Rizespor
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