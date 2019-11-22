CANLI YAYIN: Asvel Lyon Fenerbahçe Beko canlı izle! Euroleague’de 10. hafta…

Euroleague 10. haftada Fenerbahçe Lyon takımına konuk oluyor. Euroleague’de bu sezon sadece 2 galibiyt alan Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 519. maçına ASVEL karşısında çıkacak. Asvel Lyon Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda merak ediyor. Lyon Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

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LYON FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 10. Hafta mücadelesinde Asvel Lyon, Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek. 22 Kasım Cuma günü saat 22.45’te oynanacak olan mücadele Bein Sports Haber kanalından ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.