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Beşiktaş’ın Konya kadrosu belli oldu… İki yıldız yok
Beşiktaş

Beşiktaş’ın Konya kadrosu belli oldu… İki yıldız yok

Beşiktaş'ın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden iki yıldız Konya'ya götürülmedi.

22 Kasım 2019 14:14

Süper Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş’ın kamp kadrosu açıklandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak uçakla Konya’ya hareket edecek siyah-beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Douglas Santos yer almıyor.

Beşiktaş’ın Atiker Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

“Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N’Koudou, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.”

Son güncelleme 14:14 | 22 Kasım 2019
beşiktaş Konya konyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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