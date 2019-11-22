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Başakşehir’den Galatasaray galibiyeti sonrası olay paylaşım! Netflix göndermesi…
Süper Lig

Başakşehir’den Galatasaray galibiyeti sonrası olay paylaşım! Netflix göndermesi…

Medipol Başakşehir'in Galatasaray galibiyeti sonrası paylaşım sosyal medyayı salladı.

22 Kasım 2019 23:28

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 12. haftasının açılış maçında Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek hem 22 puanla maç fazlasıyla liderliğe oturdu hem de Galatasaray’ın 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisine son vermiş oldu.

Sosyal medyayı aktif olarak ve rakiplerine esprili göndermeler yaparak kullanan kulüpler arasında yer alan Başakşehir, maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Türk Telekom Stadı’nın dışında yer alan Netflix ‘billboard’una  göndermede bulundu.

Başakşehir sosyal medya ekibi film afişi gibi bir görsel hazırlarken fotoğrafta: “41, GÜNLERİN SONU, FREDRIK GULBRANDSEN” ifadeleri yer aldı.

22 Kasım 2019 Galatasaray`ın serisi sona erdi! Tam 41 maç sonra... Süper Lig`in 12. haftasında Medipol Başakşehir`e 1-0 mağlup olan Galatasaray`ın, Türk Telekom Stadı`ndaki 41 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ligde bu sezon 3. kez mağlup olan Galatasaray, 19 puanda kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:34 | 22 Kasım 2019
galatasaray Medipol Başakşehir süper lig
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OGP
1 Istanbul Basaksehir
12 6 22
2 Sivasspor
11 6 21
3 Fenerbahçe
11 6 20
4 Trabzonspor
11 5 19
5 Alanyaspor
11 5 19
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