Başakşehir’den Galatasaray galibiyeti sonrası olay paylaşım! Netflix göndermesi…

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 12. haftasının açılış maçında Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek hem 22 puanla maç fazlasıyla liderliğe oturdu hem de Galatasaray’ın 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisine son vermiş oldu.
Sosyal medyayı aktif olarak ve rakiplerine esprili göndermeler yaparak kullanan kulüpler arasında yer alan Başakşehir, maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Medipol Başakşehir @beINSPORTS_TR‘da! pic.twitter.com/wLN4uGbIbE
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) November 22, 2019
Türk Telekom Stadı’nın dışında yer alan Netflix ‘billboard’una göndermede bulundu.
Başakşehir sosyal medya ekibi film afişi gibi bir görsel hazırlarken fotoğrafta: “41, GÜNLERİN SONU, FREDRIK GULBRANDSEN” ifadeleri yer aldı.