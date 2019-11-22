SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Maçta ikinci yarı başladı!
Adanaspor’un hasreti giderek büyüyor!
TFF 1.Lig

Adanaspor’un hasreti giderek büyüyor!

Adanaspor galibiyet hasretine son vermek için çıktığı maçta galibiyeti, Giresunspor'dan 80. dakikada yediği golle kaçırdı: 1-1.

22 Kasım 2019 22:02

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Adanaspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla galibiyet hasretini 10 haftaya çıkaran ev sahibi ekip 9 puana yükselirken, konuk takım da haftayı 13 puala geçti.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral

Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir (Dk. 90 Okan Kurt), Eren Keleş, Marvin Sinan Büyüksakarya, Serhat Tunç, Bagayoko (Dk. 69 Hakan Barış), Renan Diniz, Özkan Taşdemir, Ronei

Giresunspor: Metin Erol, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Landel, Rusescu, Del Valle (Dk. 68 Limbombe), Tanase, Renan Foguinho (Dk. 89 Mehmet Taş), Muhammed Ertürk (Dk. 59 Özgürcan Özcan), Uğur Akdemir

Goller: Dk. 54 Ahmet Dereli (Adanaspor), Dk. 81 Rusescu (Penaltıdan) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 57 İrfan Can Eğribayat (Yedek kulübesinde) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Tanase, Dk. 39 Ahmet Kesim, Dk. 71 Uğur Akdemir, Dk. 84 Limbombe, Dk. 89 Numan Çürüksu, Dk. 89 Mehmet Taş (Giresunspor), Dk. 20 Özkan Taştemur, Dk. 86 Ahmet Dereli, Dk. 88 Renan Diniz, Dk. 89 Serhat Tunç, Dk. 90 Hakan Barış (Adanaspor)

Son güncelleme 22:02 | 22 Kasım 2019
adanaspor giresunspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Istanbul Basaksehir
12 5 20
4 Galatasaray
12 5 20
5 Trabzonspor
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Bugün - 20:30
0
-
0
Istanbul Basaksehir
Denizlispor
Yarın - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR