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Trabzonspor’da Jose Sosa sevinci
Trabzonspor

Trabzonspor’da Jose Sosa sevinci

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

21 Kasım 2019 15:10

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Filip Novak ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Sakatlığı bulunan kaptan Jose Sosa da takımla birlikte çalıştı. Yıldız futbolcunun Ankaragücü maçında oynayıp oynamayacağı sağlık heyet ve Ünal Karaman’ın kararından sonra netleşecek. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşma için Ankara’ya hareket edecek.

Son güncelleme 15:10 | 21 Kasım 2019
ankaragücü idman sosa süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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