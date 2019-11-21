Süper Lig puan durumu: 11. hafta puan durumu ve fikstür

Süper Lig’de 11. hafta milli maçlar öncesinde sona erdi. Son haftada; Fenerbahçe Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışında takibini sürdürürken, Sivasspor Konyaspor'u 2-0 ile geçerek haftayı lider tamamladı. Avrupa'da aldığı Real Madrid yenilgisinin ardından Galatasaray Gaziantep karşısında aldığı galibiyet ile moral buldu. Haftanın en kritik karşılaşmasında ise gülen taraf Alanyaspor'u liderlik koltuğundan indiren Trabzonspor oldu. İşte güncel tablo…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU

Galatasaray – Başakşehir

Denizlispor – Çaykur Rizespor

Ankaragücü – Trabzonspor

Konyaspor – Beşiktaş

Kayserispor – Sivasspor

Kasımpaşa – Gençlerbirliği

Alanyaspor – Göztepe

Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe

Antalyaspor – Gaziantep FK