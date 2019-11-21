Süper Lig puan durumu: 11. hafta puan durumu ve fikstür

Süper Lig’de 11. hafta milli maçlar öncesinde sona erdi. Son haftada; Fenerbahçe Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışında takibini sürdürürken, Sivasspor Konyaspor'u 2-0 ile geçerek haftayı lider tamamladı. Avrupa'da aldığı Real Madrid yenilgisinin ardından Galatasaray Gaziantep karşısında aldığı galibiyet ile moral buldu. Haftanın en kritik karşılaşmasında ise gülen taraf Alanyaspor'u liderlik koltuğundan indiren Trabzonspor oldu. İşte güncel tablo…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU
Galatasaray – Başakşehir
Denizlispor – Çaykur Rizespor
Ankaragücü – Trabzonspor
Konyaspor – Beşiktaş
Kayserispor – Sivasspor
Kasımpaşa – Gençlerbirliği
Alanyaspor – Göztepe
Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe
Antalyaspor – Gaziantep FK