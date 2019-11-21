SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İYİ Parti’den çok sert Lütfü Türkkan açıklaması
Süper Lig puan durumu: 11. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig

Süper Lig puan durumu: 11. hafta puan durumu ve fikstür

Milli maçlar ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sıralamada ilk sekiz takımın haftayı ilk üçte kapatma şansının bulunduğu sıralamada Sivasspor liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe ise liderin 1 puan gerisinde takibini sürdürüyor. İşte 11. hafta Süper Lig maç sonuçları ve Süper Lig fikstürü...

21 Kasım 2019 15:57

Süper Lig’de 11. hafta milli maçlar öncesinde sona erdi. Son haftada; Fenerbahçe Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yarışında takibini sürdürürken, Sivasspor Konyaspor'u 2-0 ile geçerek haftayı lider tamamladı. Avrupa'da aldığı Real Madrid yenilgisinin ardından Galatasaray Gaziantep karşısında aldığı galibiyet ile moral buldu. Haftanın en kritik karşılaşmasında ise gülen taraf Alanyaspor'u liderlik koltuğundan indiren Trabzonspor oldu. İşte güncel tablo…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU

Galatasaray – Başakşehir

Denizlispor – Çaykur Rizespor

Ankaragücü – Trabzonspor

Konyaspor – Beşiktaş

Kayserispor – Sivasspor

Kasımpaşa – Gençlerbirliği

Alanyaspor – Göztepe

Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe

Antalyaspor – Gaziantep FK

Son güncelleme 15:57 | 21 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Istanbul Basaksehir
Denizlispor
23/11/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR