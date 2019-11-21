St. Pauli, Enver Cenk Şahin ile ilgili kararını verdi!

Barış Pınarı Harekatı’nda askerlerimize destek veren mesaj yayınlayan ve bu yüzden Alman kulübü St. Pauli tarafından süresi kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin hakkında karar verildi.

Almanya 2. Lig takımlarından olan St. Pauli, 25 yaşındaki forvetin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile fesh edildiğini resmen duyurdu. Şahin’in sözleşmesi Haziran 2021’de sona erecekti.

Anlaşmanın detayları hakkında bilgi verilmezken Sportif Direktör Andreas Bornemann, “İki taraf için de en iyi kararı vedik ve dostane bir çözüm bulmamız iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Türkiye’ye dönen Cenk Şahin, geçtiğimiz günlerde eski kulübü Başakşehir ile antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.

Futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından geçen ay, “Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle.” paylaşımını yaparak, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na desteğini bildirmişti.

Bu paylaşımın ardından St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Enver Cenk’in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtilmiş, bu karara da kulübün değerlerine aykırı davranış ve oyuncunun korunması gerekçe gösterilmişti.

St. Pauli tribünlerinde terör örgütüne destek pankartı! Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bırakan St. Pauli'nin taraftarları, tribünde terör örgütü YPG/PKK'ya destek vererek skandala imza attı İlgili Haberi Oku