SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bakanlara ömür boyu millet bakacak
Diğer Ligler

Sneijder: İstesem Ronaldo ve Messi gibi olurdum…

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder kendisini Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile mukayese etti.

21 Kasım 2019 08:19

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder ülkesi Hollanda’da konuştu…

FOX Sports’ta, Ajax’tan eski takım arkadaşı Kenneth Perez ile söyleşi yapan Sneijder, kendisini Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile kıyasladı.

Perez, Sneijder’a neden Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede olamadığını sordu. Sneijder ise ”Kendimi %100 verseydim onlarla aynı konumda olurdum, bunu biliyorum. Ancak ben bunu istemedim. Pişman değilim çünkü başaramadığım için değil, istemediğim için olmadı” şeklinde yanıt verdi.

2010 senesinde kariyerinin zirvesini yaşayan Hollandalı efsane, ülkesiyle Dünya Kupası ikinciliğinin yanı sıra Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Sneijder o yıl Ballon d’Or’a aday gösterilmiş ancak ödülü Messi kazanmıştı.

Geçtiğimiz yaz kramponlarını asan Sneijder, 2013-17 yılları arasında Süper Lig’de 4,5 sezon Galatasaray forması giymişti.

Son güncelleme 08:19 | 21 Kasım 2019
galatasaray messi ronaldo Sneijder
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Istanbul Basaksehir
Denizlispor
23/11/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR