Shakira’nın yıkıldığı an!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde geçtiğimiz sezon oynanan ve tarihe geçen Barcelona-Liverpool eşleşmesi ile ilgili bir film çekildi. Barcelona’nın evinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool’a deplasmanda 4-0 yenilerek elendiği maçın görüntülerinin yer aldığı videonun kısa bir bölümü, Katalan ekibinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Videoda, Barcelona’nın yıldızı Gerard Pique ile evli olan Shakira’nın yaşadığı hayal kırıklığı da yer aldı. Liverpool maçını oğlu ile birlikte izleyen Shakira, Liverpool’un Wijnaldum ile bulduğu ikinci golden sonra maç hakkında konuştu. Videoda, Shakira’nın oğlu ile yaşadığı diyalog da gösterildi.

