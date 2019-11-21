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Shakira’nın yıkıldığı an!
Şampiyonlar Ligi

Shakira’nın yıkıldığı an!

Barcelona, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan tarihi maç için çekilen videodan bir bölüm paylaştı. Video'da, Barcelona'nın yıldızı Pique ile evli olan Shakira'nın görüntüleri de yer aldı.

SKOR DIŞ HABER 21 Kasım 2019 12:00

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde geçtiğimiz sezon oynanan ve tarihe geçen Barcelona-Liverpool eşleşmesi ile ilgili bir film çekildi. Barcelona’nın evinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool’a deplasmanda 4-0 yenilerek elendiği maçın görüntülerinin yer aldığı videonun kısa bir bölümü, Katalan ekibinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Videoda, Barcelona’nın yıldızı Gerard Pique ile evli olan Shakira’nın yaşadığı hayal kırıklığı da yer aldı. Liverpool maçını oğlu ile birlikte izleyen Shakira, Liverpool’un Wijnaldum ile bulduğu ikinci golden sonra maç hakkında konuştu. Videoda, Shakira’nın oğlu ile yaşadığı diyalog da gösterildi.

Annesinin heyecanını gören oğlu “Eğer maç böyle biterse sıkıntı değil. Biz yine finale çıkarız. Ama…” derken, Shakira da “Evet hayatım” diyerek cevap veriyor. Ancak Wijnaldum’un iki dakika sonra bir gol daha atması ile Shakira “Hayır, olamaz! Hayır” diyerek gördüklerine inanamıyor. Bir an televizyona bakamayan Shakira, yenilen golden sonra başını ellerinin arasında alarak üzüntüsünü gösteriyor.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Origi ile bir gol daha bulan Liverpool, bir mucizeye imza atarak İspanya’da 3-0 yenildiği Barcelona’yı sahasında 4-0 yenerek finale çıkmayı başarmıştı. Finalinde Tottenham’ı 2-0 mağlup eden Liverpool tarihindeki 6. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmişti. Liverpool’un gollerini 2. dakikada penaltıdan Muhammed Salah ve 87. dakikada Divock Origi atmıştı.

Son güncelleme 12:00 | 21 Kasım 2019
barcelona liverpool şampiyonlar ligi shakira
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