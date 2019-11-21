Şenol Güneş: Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyorlar!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arda Turan hakkında kendisine yöneltilen bir soru üzerine açıklamalarda bulundu.

Arda Turan’ın kariyerinde geldiği durumun sadece kendisinin suçu olmadığını ifade eden Güneş, “Arda Turan kendi kendine bitmedi, biz hep beraber, el birliği ile dünya markası olan Arda Turan’ı bitirdik, tükettik. Barcelona’da Arda’nın evine gidip yatan kalkanlar, bugün başka şeyler söylüyorlar” dedi.

‘HANİ BİZ TÜRK EKONOMİSİNİ KORUYORDUK?’

Daha fazla Türk futbolcunun Avrupa’ya transfer olması gerektiğini ifade eden Güneş, ”Üretimde sıkıntımız var. Yeni nesil futbolcular üretebilmek, yetiştirebilmek için akademi dediğimiz fabrikaları yapmak zorundayız.”Cenk 20 küsür milyona gitti, Yusuf 10 küsür milyona gitti. Her giden döviz getiriyor sana. Sonra yabancı yerli konuşuyoruz. Bu gidince döviz geliyor, yabancı gelince döviz veriyorsunuz. Hani biz Türk ekonomisini koruyorduk? Korumak istiyorsanız, üretin dışarı gönderin” şeklinde konuştu.

‘BENİM ELİMDEN PARAMI ALDILAR’

A Milli Takım’ın bugününde Fatih Terim’in de Mircea Lucescu’nun da payının olduğunu dile getiren Güneş, “Bizim asıl hedefimiz 2022 Dünya Kupası’na katılmak, oradaki finallere gitmek. Milli Takım’ın başarısı hepimizin başarısıdır. Başarı için adam aranıyor. Hep birlikte başardık. Futbolu zenginleştirmek lazım ama sadece parayla değil.

Şenol mu yaptı, Fatih mi yaptı, Lucescu mu yaptı? Milli takımda bir başarı varsa ‘ben yaptım’ değil ‘biz yaptık’. Gariban biri varsa onu iyi dinlemek lazım. Sosyal sorumluluk projemi de böylece yerine getirmiş oluyorum. Değer kazanmak lazım. Değer kazanınca para zaten geliyor. Bir insan çalıştığı yerde mutluysa başarılı olur. Ben şu an mutlu olarak çalışıyorum. Benim elimden paramı da aldılar 2 yılımı da aldılar ama ben işime devam ettim. En iyi paramı da şimdi alıyorum. Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyorlar” ifadelerini kullandı.

‘KAGAWA’YI BEN İSTEMEDİM’

Beşiktaş döneminde yapılan transferler hakkında da çarpıcı örnekler veren Güneş, “Ben çalıştırdığım kulüplerde, para bana kirli geldiği için, para işine girmeden sadece fikrimi söyledim. Oyuncu, hoca, başkan düzenini korumalıyız. Bu düzenin bozulmaması lazım. Beşiktaş’ta da yüksek maaşlı oyuncuları satabilirsiniz ama kalanların parasını ödeyin dedim. Kagawa alınırken de transfer yapıyoruz ama içeridekilerin maaşı ödenmemiş. Kagawa’nın alınmasını çok istediler, ben istemedim ve futbolcuların paralarının ödenmesini istedim. Bir takım elbiseniz var, bir tane daha pantolon alıyorsunuz, onun yerine gömlek alın, gömleğiniz yok. Parayı vermezsen, yabancı futbolcu zaten oynamaz. Yönetimlere de hak veriyorum. Kamuoyunu susturmak için fırsat gelince değerlendiriyorlar. Sonrasında hak da verdim onlara ama sezon sonu yine alınmadı” dedi.

Tottenham’da Pochettino’nun görevine son verilmesini de yorumlayan Güneş, “Pochettino, Tottenham’da harika işler yaptı, çok iyi bir takım kurdu ancak Pochettino’nun Tottenham’dan neden ayrıldığını ben biliyorum, siz de araştırın, bulursunuz” şeklinde konuştu.