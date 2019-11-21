Red Bull takımından yer çekimsiz ortamda “pit stop” rekoru

Red Bull’dan yapılan açıklamaya göre 2019 Formula 1 sezonunda en hızlı “pit stop” rekorunu 3 kez kıran Aston Martin Red Bull Takımı, bir ilke daha imza attı.

Ekip, Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Star City Uzay Tesisleri’nde “pit stop” rekoru denemesi gerçekleştirdi.

Aston Martin Red Bull Takımı, 33 bin feet yükseklikte (yaklaşık 10 bin metre) ve yer çekimsiz ortamda 16 pit görevlisiyle gerçekleştirilen “pit stop”u 20 saniyenin altında tamamlayarak yeni bir rekor kırdı.

Başarılı geçen “pit stop” sonrası hislerini aktaran Aston Martin Red Bull Takımı Koordinatörü Mark Willis, “Yukarıda gerçekten çok heyecanlandım. Mide bulantısı yaşamadım ama başım patlayacakmış gibi hissettim. Ne olduğunu anlamak için birkaç adım attım ve düzgün düşünmeye çalıştım. Ne olursa olsun bu hayatımda yaşadığım en tuhaf ve en özel pit stop.” ifadelerini kullandı.