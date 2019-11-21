Pochettino ile ipler yaz başında gerilmiş! Şimdiye kadar saklanan gerçek ortaya çıktı

İngiltere Premier Lig Tottenham’da Mauricio Pochettino’nun görevine son verilirken, yerine Jose Mourinho getirildi. Bir anda verilen bir karar gibi görünse de, Pochettino ile Tottenham Başkanı Daniel Levy arasındaki iplerin yaz başında gerildiği ortaya çıktı.

Sezon öncesi hazırlıkları için futbolcuların kulübe geldiği Temmuz ayında Pochettino, Levy’nin kapısını çalarak bir talepte bulundu. Antrenman sahasında 24 saat kayıt yapan kameralar yerleştirmek isteyen Pochettino’nun bu isteği kabul görmedi. Toplam 93 bin Euro tutan kamera sistemi ile futbolcuların performansını daha rahat ölçebileceğini söyleyen Pochettino, ne yaptıysa Levy’yi ikna edemedi. Hatta kamera masraflarını kendi cebinden ödemeyi bile teklif etse de Pochettino’nun isteği yönetim tarafından reddedildi.

Talebinin, masrafları ödeme teklifine rağmen kabul edilmemesinin şokunu atlatmadan, Pochettino bir sürprizle daha karşılaştı. Bir yayıncı kuruluş ile anlaşan Levy, antrenman sahasından, Pochettino’nun ofisine kadar her yeri kameralarla donattı. Belgesel çekimi için kulübü kameralarla doldurulmasına izin veren Levy’nin, futbolcu performansı için aynı isteği kabul etmemesi, Pochettino’yu şoka uğrattı.

Bu olaydan sonra Pochettino ile Levy arasında ipler iyice gerilirken, son iki aydır yeni teknik adam arayan Levy, sonunda Mourinho’yu takımın başına getirdi.