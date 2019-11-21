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Pınar Karşıyaka deplasmanda da dolu gizgin! | İşte toplu sonuçlar
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Pınar Karşıyaka deplasmanda da dolu gizgin! | İşte toplu sonuçlar

FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Pınar Karşıyaka deplasmanda Donar Groningen'i 79-62 yendi ve grubunda liderliğini sürdürdü.

21 Kasım 2019 00:14

Basketbolda Fenerbahçe Beko THY Euroleague’de deplasmanda Barcelona’ya konuk olurken sarı-lacivertlilerin yanı sıra 6 temsilcimiz daha Avrupa sahnesinde boy gösterdi. FIBA Avrupa Kupası’nda ülkemizi temsil eden ve turnuvanın favorileri arasında yer alan Pınar Karşıyaka ise deplasmanda Donar Groningen’i 79-62’yle rahat geçti. Kaf Kaf, 5 maçta 4. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

EuroCup’ta mücadele eden Darüşşafaka Tekfen, konuğu Joventut Badalona’yı 92-86 mağlup etti ve 8. maçta 5. galibiyetini elde ederek grubunda zirvedeki yerini korudu. İşte toplu sonuçlar:

EuroCup B Grubu: TOFAŞ 73-80 Umana Reyer Venezia

EuroCup C Grubu: Darüşşafaka Tekfen 92-86 Joventut Badalona

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu: Gaziantep Basketbol 79-76 BC Nizhny Novgorod

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu: Neptunas 86-80 Beşiktaş Sompo Sigorta

FIBA Avrupa Kupası D Grubu: CSM Oradea 77-88 Bahçeşehir Koleji

FIBA Avrupa Kupası E Grubu: Donar Groningen 62-79 Pınar Karşıyaka 20 Kasım 2019 Ergin Ataman: Yıllar sonra Messina ile karşı karşıya gelmek heyecan verici Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: AX Armani Exchange Milan`ı çalıştıran Ettore Messina, basketbol antrenörlüğüne başladığımda idol aldığım kişi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:14 | 21 Kasım 2019
EuroCup fiba avrupa kupası FIBA Şampiyonlar Ligi
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