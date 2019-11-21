SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kırmızı bülten-2
Obradovic geceye yine damga vurdu! ‘Rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz?’
Euroleague

Obradovic geceye yine damga vurdu! ‘Rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz?’

Euroleague'de Barcelona'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 89-63'lük skorla mağlup ayrıldı. 9 maçta 7.mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de koç Obradovic'in sözleri yine geceye damga vurdu.

21 Kasım 2019 07:24

Euroleague'de normal sezonun 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Barcelona'ya 89-63'lük skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. kez parkeden yenik ayrılarak kabus gibi gidişatına devam etti.

Farkın bir ara 20 sayıya çıkmasının ardından mola alan Obradovic daha önce olduğu yine kameraların önünde oyuncularını iğneledi.

Geçen hafta basketbolculara küfrettiği için tartışma konusu olan Zeljko Obradovic, Barcelona maçının molasında oyuncularına “Sizlerle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz?” sözlerini sarf etti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan tecrübeli hoca: ”6 yıl boyunca baştan sona kadar savaşan, her şeyi çok iyi anlayan bir takımdık. Şu an felaketiz. Reaksiyon yaratmamız gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum ama ben elimden geleni yapacağım. Kesinlikle savaşmadık. Zor bir süreçten geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 07:24 | 21 Kasım 2019
barcelona euroleague Fenerbahçe Beko obradovic
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Istanbul Basaksehir
Denizlispor
23/11/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR