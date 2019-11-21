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Milano Anadolu Efes canlı izle! Milano Anadolu Efes saat kaçta, hangi kanalda?
Euroleague

Milano Anadolu Efes canlı izle! Milano Anadolu Efes saat kaçta, hangi kanalda?

Euroleague'de liderlik koltuğuna ortak olan Anadolu Efes AX Armani Exchange Milan takımına konuk oluyor. Efes zorlu depslasmanda kazanarak iyi performansını devam ettirmek istiyor. Peki Milano Anadolu Efes saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milano Anadolu Efes canlı yayın bağlantısı...

21 Kasım 2019 23:09

Euroleague'de dokuzuncu haftanın ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes yedi galibiyet ve iki mağlubiyet ile birinci, AX Armani Exchange Milan da yedi galibiyet ve iki mağlubiyet ve averaj ile ikinci sırada yer alıyor.

MİLANO EFES CANLI İZLE

MİLANO ANADOLU EFES HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines Euroleague'in 10. haftasında 21 Kasım 2019, Perşembe günü İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına konuk oluyor. Mediolanum Forum'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:45'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Son güncelleme 23:09 | 21 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
Yarın - 20:30
-
Istanbul Basaksehir
Denizlispor
23/11/2019 - 15:00
-
Caykur Rizespor
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