Milano Anadolu Efes canlı izle! Milano Anadolu Efes saat kaçta, hangi kanalda?

Euroleague'de dokuzuncu haftanın ilk gün maçlarının ardından Anadolu Efes yedi galibiyet ve iki mağlubiyet ile birinci, AX Armani Exchange Milan da yedi galibiyet ve iki mağlubiyet ve averaj ile ikinci sırada yer alıyor.

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MİLANO ANADOLU EFES HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines Euroleague'in 10. haftasında 21 Kasım 2019, Perşembe günü İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına konuk oluyor. Mediolanum Forum'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:45'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.