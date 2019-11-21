Maradona hayranı taraftara çifte darbe! Önce dövme…

Gimnasia La Plata’nın başında 8 maça çıkıp 3 galibiyet alabilen Diego Maradona, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etti.

Efsane ismin takımlarının başına geçen Gimnasia taraftarları, umutlu ve mutlu ancak takım küme düşme hattından çıkamadı.

Bir taraftar, Maradona istifa etmeden kısa süre önce bacağına efsane ismin dövmesini yaptırdı. Ancak dövme Maradona’nın daha çok çocukluğunu karikatürize etmiş gibi görünüyordu.

Sosyal medyada paylaşılan ve birçok iğneleyici yorum alan dövme için kullanıcılar “Dövmecide indirim kuponunuzu kullandığınızda sonuç böyle olur” şeklinde yorumlarda bulundu.

Bazı Twitter kullanıcıları ise İngiliz teknik direktör Kevin Keegan’a benzetti.