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Maradona hayranı taraftara çifte darbe! Önce dövme…
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Maradona hayranı taraftara çifte darbe! Önce dövme…

Bir Gimnasia La Plata taraftarının yaptırdığı Maradona'ya benzemeyen Maradona dövmesi, sosyal medyada viral oldu. Dövmenin hemen ardından efsane ismin istifa etmesi de taraftara ikinci darbe oldu

SKOR DIŞ HABER 21 Kasım 2019 13:32

Gimnasia La Plata’nın başında 8 maça çıkıp 3 galibiyet alabilen Diego Maradona, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etti.

Efsane ismin takımlarının başına geçen Gimnasia taraftarları, umutlu ve mutlu ancak takım küme düşme hattından çıkamadı.

Bir taraftar, Maradona istifa etmeden kısa süre önce bacağına efsane ismin dövmesini yaptırdı. Ancak dövme Maradona’nın daha çok çocukluğunu karikatürize etmiş gibi görünüyordu.

Sosyal medyada paylaşılan ve birçok iğneleyici yorum alan dövme için kullanıcılar “Dövmecide indirim kuponunuzu kullandığınızda sonuç böyle olur” şeklinde yorumlarda bulundu.

Bazı Twitter kullanıcıları ise İngiliz teknik direktör Kevin Keegan’a benzetti.

Son güncelleme 13:53 | 21 Kasım 2019
Diego Maradona Gimnasia La Plata
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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